Новый государственный праздник предложили отмечать в Казахстане

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Депутат мажилиса Берик Дюсембинов на пленарном заседании палаты предложил официально обозначить 12 декабря как День Алаша и ежегодно отмечать его на государственном уровне, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Дюсембинов адресовал свой запрос премьеру Алихану Смаилову.

Он отметил, что в декабре 1917 года Алихан Бокейханов был избран председателем правительства Алашской республики, о чем свидетельствует публикация в газете "Сарыарка".

"В этом году исполняется 105 лет со дня образования Республики Алаш. Напомню, что 29 июня мы направили депутатский запрос с требованием отметить эту дату на государственном уровне. Однако нам ответили, что передали этот вопрос отраслевым министерствам. Но, к сожалению, эта историческая дата опять осталась без внимания", — отметил мажилисмен.

Депутат заявил, что настал день установления исторической справедливости.

"В целях пропаганды истории новым поколениям просим официально обозначить 12 декабря как день основания Республики Алаш, подтвержденной историческими документами как День Алаша, и ежегодно отмечать его на государственном уровне", — резюмировал Берик Дюсембинов.

Республика Алаш, или Алашская автономия, как говорится на официальном сайте посольства РК в Великобритании и Северной Ирландии, – автономное государственное образование на территории современного Казахстана, просуществовавшее с 1917 по 1920 годы. Центром Алашординской автономии был Семипалатинск (ныне – Семей), правительство Алаш-Орды возглавлял Алихан Бокейханов.

Как ранее мы писали, в прошлом году в Астане открыли памятник лидерам Алаш Орды – Алихану Бокейханову, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002474-novyy-gosudarstvennyy-prazdnik-predlozhili-otmechat-v-kazahstane/