Житель Усть-Каменогорска самостоятельно принял дома роды у супруги

Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчине из Усть-Каменогорска пришлось самостоятельно принять дома роды у своей супруги до приезда бригады врачей. В этом ему помогала оператор Станции скорой помощи, передает Yk.kz.

На Станцию скорой помощи города поступил звонок от мужчины, который сообщил, что у его жены начались самопроизвольные роды на 37-й неделе беременности.

Диспетчер немедленно направила на место вызова бригаду врачей. В это время фельдшер по приему вызовов, как сообщается, дозвонилась до пациентки и сделала активный звонок для удержания вызова, пока не приехали медики.

Фельдшер по приему вызовов попросила супругов не паниковать и сохранять спокойствие. Она объяснила, что будет на связи с ними до приезда скорой.

"Внезапно у пациентки начались схватки. Диспетчер дала супругу роженицы пошаговую инструкцию, что делать ему для того, чтобы он мог принять роды у жены", - говорится в публикации.

При этом телефон оставался на громкой связи. А когда диспетчер услышала крик новорожденного, она посоветовала мужчине положить ребенка на грудь матери. До приезда бригады врачей звонок удерживался на линии.

Согласно документу "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", диспетчер переключается на режим "Удержание звонка" при жизнеугрожающих состояниях пациента.

До приезда бригады скорой медпомощи диспетчер проводит консультирование вызывающего по телефону при следующих неотложных состояниях:

остановке сердечной деятельности;

дыхательной недостаточности;

сердечно сосудистой недостаточности;

попадании в верхний дыхательный путь инородного тела у взрослых, детей и новорожденных;

остром коронарном синдроме;

остром нарушении мозгового кровообращения;

гипертоническом кризе;

гипо-гипергликемическом состоянии;

потере сознания, кровотечении или судорогах;

домашних родах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002363-zhitel-ust-kamenogorska-samostoyatelno-prinyal-doma-rody-u-suprugi/