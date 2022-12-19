"Один шаг отделяет нас от победы": семья из СКО ищет 20 тыс. долларов на лечение сына

Кирилл с мамой. Фото: из личного архива

Кирилл Кириленко из Петропавловска почти с самого рождения борется за свое здоровье и свою жизнь. Мальчик практически переборол рак крови, но столкнулся с новой болезнью. От победы его отделяет один шаг, говорит мама, и сумма в 20 тысяч долларов, которую родители уже собрать не в силах, передает корреспондент NUR.KZ.

История болезни Кирилла началась, когда ему не было и двух лет. Мальчик родился здоровым, буквально под Новый год - 31 декабря 2016 года. Родители были счастливы, ведь сын - долгожданный.

Но Кирилл стал часто болеть, у него поднималась температура, а родители не могли понять, что происходит. Стоило вылечить ребенка, как болезни атаковали снова. Однажды у него сильно набух живот, стало трудно дышать через нос. Мальчика лечили от гайморита и даже госпитализировали, а оказавшись в больнице, Кирилл попал в реанимацию в критическом состоянии.

Ночью маме Кирилла сообщили, что биопсия подтвердила диагноз - острый лимфобластный лейкоз, рак крови.

"У Кирюши впоследствии оказался другой вид лейкоза. С этого момента наша жизнь уже не была прежней. Я помню, как земля у шла из-под ног и столько мыслей сразу пронеслось в голове, что это конец. Нас перевели в Центр материнства и детства, где мы пролежали два месяца, сын не реагировал на лечение. Меня постоянно вызывали в кабинет и говорили, что ребенок не реагирует на лечение, молитесь", - вспоминает Ксения Кириленко.

Кириллу стали искать донора для пересадки костного мозга. Через месяц донор нашелся, но отказался. Не теряя времени, семья улетела в Турцию, где предположили, что диагноз установлен неверно. Мальчика обследовали и установили точный диагноз - острый миелобластный лейкоз.

Кириллу сделали пересадку костного мозга. Этот день родители считают вторым днем рождения своего сына.

Девять месяцев мальчик находился в Турции под наблюдением специалистов, полтора года принимал препарат для приживления костного мозга и еще множество лекарств. Но ребенка постиг новый удар - мышечная дистрофия.

"По результатам анализов она доброкачественная. Но терапия будет пожизненная. При этом сыночек сможет жить жизнью обычного здорового ребенка. Сейчас у Кирюши осталась последняя реабилитация, которую ни в коем случае нельзя пропустить. Мы более четырех лет шли к этой победе, и всего один шаг и сумма в 20 000 долларов отделяет нас от нее.

Наша семья переживает большие финансовые трудности и нам самим не одолеть такую огромную сумму. Пожалуйста, помогите, обращаюсь с мольбой о помощи к вам и всем неравнодушным людям нашего родного Казахстана", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 5561 5625 Кириленко Ксения (мама)

Тел.: +747 612 44 09 (номер привязан к карте)

Halyk: 4405 6397 5750 8872

ИНН 930608450587

PayPal: Kirilenko.ksy@mail.ru

Instagram: @kirill_kirilenko_sos

Автор: Алия Абсеметова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002010-odin-shag-otdelyaet-nas-ot-pobedy-semya-iz-sko-ischet-20-tys-dollarov-na-lechenie-syna/