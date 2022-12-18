Предельно допустимые цены на определенные продукты могут установить в СКО

Творог. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Северо-Казахстанской области предложил установить предельно допустимые цены на ряд социально значимых продуктов. Проект постановления был опубликован на портале "Открытых НПА".

Утвердить размер предельно допустимых розничных цен на такие социально значимые продовольственные товары, как кефир и творог намерены в СКО.

Так, предлагается зафиксировать цены на уровне:

кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, литр – 276 тенге;

творог 5-9 % жирности за один килограмм – 1453 тенге.

В документе отмечается, что пересмотреть указанный потолок цен можно будет не ранее чем через 90 календарных дней.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 29 декабря 2022 года.

Напомним, что в 2010 году в Казахстане был утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров. Он приводится на официальном сайте информационно правовой системы Адилет.

Всего в данный перечень входит 19 наименований продуктов:

мука пшеничная первого сорта; хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой); рожки (весовые); крупа гречневая (ядрица, весовая); рис шлифованный (круглозерный, весовой); картофель; морковь столовая; лук репчатый; капуста белокочанная; сахар белый – сахар-песок; масло подсолнечное; говядина (лопаточно-грудная часть с костями); мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью); молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке; кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке; масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров); яйцо куриное (I категория); соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"); творог: 5 – 9 % жирности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001939-predelno-dopustimye-tseny-na-tvorog-i-kefir-mogut-ustanovit-v-sko/