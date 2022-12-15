Несколько домов в Медеуском районе Алматы отключат от холодной воды

Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

Часть Медеуского района Алматы временно отключат от холодной воды, предупредили в ГКП "Алматы Су". Отключение планируется 19 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В понедельник, 19 декабря, с 09:00 до 20:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контурах улиц: Аль-Фараби – Достык – Хаджи Мукана – Тайманова – Курмет – Жамакаева.

В этом же числе жилые комплексы "Ак Бата", "Тау Шатыр", "Есентай сити", дома на проспектах Аль-Фараби (34, 36, 38, 40, 90Б, 100, 110В, 116) Достык (116, 341, 341/3 291/5, 291/3. 291а/1, 355), на улицах Шукшина (71), Манаева (92), Жамакаева (169, 415, 220, 222, 254, 254/1).

Как отметили в компании, вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения.

"В период производства работ и после возобновления подачи воды в указанном районе, а также в микрорайонах Самал-1, 2, 3, в микрорайоне Горный Гигант возможны случаи снижения давления воды на сетях и временное изменение качества воды", — добавили в "Алматы Су".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001701-neskolko-domov-v-medeuskom-rayone-almaty-otklyuchat-ot-holodnoy-vody/