Почему в Казахстане резко подорожали продукты и мобильная связь, объяснили в АЗРК

Деньги и корзина с овощами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый заместитель главы Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов назвал причины подорожания в 2022 году продуктов и мобильной связи, а также рассказал, что АЗРК делает для стабилизации цен, сообщается на официальном сайте агентства.

Как заявил Ахметов, в 2022 году больше всего подорожали товары, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально-значимых товаров потребления девять – импортозависимы.

Зампред АЗРК пояснил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, а в мире, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, также наблюдалось повышение цен на 35%. Это привело к росту стоимости социально-значимых продовольственных товаров и в Казахстане - за год они подорожали в среднем на 21,3%.

Ахметов привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%. При этом четыре действующих завода сахара в Казахстане также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

"К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям.

Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования", – пояснил представитель АЗРК.

Он добавил, что для недопущения роста цен на сахар планируется снабдить заводы оборотными средствами от двух дополнительных субъектов рынка: СПК и торговых сетей. Это позволит сахарным заводам получить оборотные средства на покупку сырья и стабилизировать ценообразование на рынке. В связи с этим уже в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в текущем году, не должно быть.

Вместе с тем первый заместитель АЗРК обратил внимание на то, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок.

"Это все не способствует стабильности в сфере АПК, и у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, что получит ли он завтра урожай или необходимую прибыль. В результате это негативно влияет на развитие товаропроизводства, и зачастую фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов. Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим для нас ключевым направлением работы являются не контрольные мероприятия, а развитие сельхозтоваропроизводства.

Нам надо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен. Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно", – заявил Ахметов.

Он привел в пример мясо говядины, социальный хлеб, которые дорожали не так резко, как сахар.

Говоря о сотовых операторах, представитель агентства пояснил, что этот рынок необходимо демонополизировать. Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора субъектов смежных рынков – сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через аукцион.

"Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании, и выбор у людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить", – пояснил спикер.

Он добавил, что в 70% случаев бизнес добровольно исполняет антимонопольные уведомления по уменьшению наценки.

"Мы проводим такую работу, но все же стоим на том, что необходимо увеличивать предложение на рынках. Иначе административные запреты, в том числе проверки, отрицательно скажутся на товаропроизводителях, а на товарные интервенции будут уходить значительные бюджетные средства, а эффект от этого будет малозначителен", – заключил Ахметов.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001621-pochemu-v-kazahstane-rezko-podorozhali-produkty-i-mobilnaya-svyaz-obyasnili-v-azrk/