Введение в законодательство понятия "особый период" объяснили в Минобороны Казахстана

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали предложения о нововведениях в законодательство. В официальном Telegram-канале ведомства разъяснили введение понятия "особый период".

Минобороны РК предлагает ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложной, недостоверной информации в особый период.

"В Вооруженных силах РК под особым периодом понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами РК от 5 марта 2003 года №391 "О военном положении", от 8 февраля 2003 года №387 "О чрезвычайном положении" и от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму" на всей территории или определенной части Республики Казахстан. Как показывает мировой опыт, особому периоду предшествует фаза активного информационного воздействия на население (информационная война), в которой распространяется информация, нацеленная на деморализацию гражданского общества и личного состава Вооруженных сил". - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в министерстве, предлагаемые изменения в действующее законодательство в особый период нацелены на урегулирование действий СМИ и пользователей социальных сетей в информационном пространстве, в первую очередь на обеспечение общественной безопасности.

Уточняется, что предлагаемые изменения будут иметь силу в особый период, и могут вводиться только высшим руководством страны.

"В мирное время, в соответствии со статьей 20 Конституции Республики Казахстан цензура запрещается, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Вместе с тем в соответствии пунктом 3 той же статьи (Конституции РК), не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения государственного конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия", - добавили в Минобороны.

Казахстанцам напомнили, что за нарушение режимов чрезвычайного и военного положения, а также режима антитеррористической операции предусмотрена ответственность.

"В особый период распространение деструктивной информации, а также сведений о дислокации, тактике, формах, методах ведения военной операции, составе подразделений, продвижении личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил, способно нанести значительный ущерб гражданскому населению и безопасности государства. Как показывают события последних лет, именно эти действия активно применяются деструктивными силами в особый период",- подчеркнули в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001443-vvedenie-v-zakonodatelstvo-ponyatiya-osobyy-period-obyasnili-v-minoborony-kazahstana/