На видео с "дракой между председателем ОСИ и полицейским" отреагировали в полиции Алматы

Драка между мужчинами. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видеоролик, на котором якобы запечатлена драка председателя Объединения собственников имущества (ОСИ) одного из алматинских ЖК и сотрудника полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик прислали жильцы ЖК "Mega Towers" журналисту Михаилу Казачкову. Он поделился кадрами в своем Telegram-канале.

По словам самих жильцов дома, на кадрах запечатлена драка между председателем ОСИ и сотрудником полиции по имени Рауан. Последний якобы пришел разбираться из-за жалоб жильцов на две квартиры, сдаваемые посуточно.

"Принадлежат ли они полицейскому, неизвестно, но жители говорят, что в этих квартирах шумят, скандалят, но полиция вообще не реагировала на сигналы", — говорится в описании к посту.

Между тем в Департаменте полиции Алматы заявили, что человек на видео к Управлению собственной безопасности ДП Алматы и Департаменту собственной безопасности МВД РК никакого отношения не имеет.

"Сведения о его принадлежности к органам внутренних дел не соответствуют действительности", — прокомментировали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что по факту драки сейчас проводится проверка Управлением полиции Бостандыкского района.

"Другие обстоятельства устанавливаются", — заключили в департаменте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001358-na-video-s-drakoy-mezhdu-predsedatelem-osi-i-politseyskim-otreagirovali-v-politsii-almaty/