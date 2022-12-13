Опрос NUR.KZ: какую сумму вы планируете потратить на подарки к Новому году?

Подарки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чуть больше чем через пару недель наступит долгожданный для многих праздник – Новый год. С самого детства многих из нас приучают к тому, что в этот день, а точнее, ночь, можно ждать подарков.

По мере взросления выясняется, что подарки приносит не дед Мороз, а тем самым дарителем-волшебником в итоге оказываетесь вы сами.

А значит - впереди траты и порой мучительный выбор того, что можно преподнести в дар родным, близким, друзьям, коллегам. И сделать это так, чтобы и в грязь лицом не ударить, и не остаться в долгах и кредитах на весь следующий год. А в идеале - еще и не выйти за рамки бюджета.

Мы решили узнать у наших читателей: какую сумму вы планируете потратить на подарки к Новому году?

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001309-opros-nurkz-kakuyu-summu-vy-planiruete-potratit-na-podarki-k-novomu-godu/