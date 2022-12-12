Родители мангистауских спортсменов остановили поезд из-за "старого и холодного вагона"

Родители возле поезда. Фото: предоставлено Махаббат Нұржанқызы/lada.kz

Родители юных спортсменов из Мангистауской области остановили поезд, следовавший в Алматы, и добились замены "старого и холодного вагона". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Как сообщает Lada.kz, инцидент произошел на станции Мангистау 10 декабря во время отправки поезда в Алматы. В южную столицу на чемпионат Казахстана выезжали местные тхэквондисты.

По словам родителей, вагон был слишком старым и холодным. Они потребовали пересадить юных спортсменов в новый вагон. Поезд пришлось остановить.

"В вагоне с детьми не было никаких условий, мы боялись за их здоровье, потому что очень холодно", - пояснил один из родителей.

Издание отмечает, что из-за возмущений к поезду был присоединен новый вагон. В результате чего состав отправился с задержкой на полтора часа.

В пресс-службе АО "НК "КТЖ" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что указанный вагон отправился из Алматы в Мангистау в технически исправном состоянии.

"Пассажирский вагон поезда сообщением Мангистау-Алматы состоит из вагонов постройки 2019-2021 гг. В связи с проведением планового ремонта вагон постройки 2019 года был временно заменен на вагон более старой постройки. При замене были проведены работы по проверке на соответствие техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из Алматы до Мангистау данный вагон проследовал без замечаний и готовился к обратной отправке. Вагон был теплым", - утверждают в нацкомпании.

Здесь подтвердили, что в Мангистау вагон был заменен на новый. В настоящее время пассажирский состав находится в пути следования, температурный режим соблюдается, оборудование работает в штатном режиме, жалоб со стороны пассажиров нет.

"По данному факту в региональном филиале АО "Пассажирские перевозки" будет проведено служебное расследование", - добавили в КТЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001143-roditeli-mangistauskih-sportsmenov-ostanovili-poezd-iz-za-starogo-i-holodnogo-vagona/