Метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

11 декабря в нескольких регионах Казахстана ожидаются метель и сильный ветер. О штормовой погоде предупредили синоптики. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

11 декабря утром и днем в центре Кызылординской области специалисты прогнозируют ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром в воскресенье на севере и востоке Акмолинской области возможна низовая метель, ветер, порывы 15-20 м/с.

11 декабря на западе и юге Мангистауской области ожидается ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на севере и северо-востоке Северо-Казахстанской области может быть низовая метель, ветер на западе региона, порывы 15-20 м/с.

11-13 декабря на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах - низовая метель. Ветер на севере и в горных районах региона 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000989-metel-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane/