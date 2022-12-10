На информацию о рейсе "авиакомпании Bek Air", которой запретили полеты, ответили в КГА

Самолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В социальных сетях пересылают скриншот с Flightradar24, запечатлевший якобы перелет борта авиакомпании Bek Air, которой уже почти три года нельзя выполнять рейсы. На ситуацию отреагировали в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

На скриншот обратил внимание журналист Михаил Козачков.

"Сейчас в чатах авиаторов пересылают скрин с Флайрадара, запечатлевший перелет "Фоккера-100" авиакомпании Bek Air. Самолет, как я понял, летел в Алматы.

Но фишка в том, что Bek Air уже почти три года нельзя выполнять рейсы. Я позвонил владельцу авиакомпании Нурлану Жумасултанову, он подтвердил, что лицензия у него отозвана, сертификаты летной годности приостановлены. Кто же тогда летал под позывными Bek Air?" - написал он в Telegram-канале.

Ответ последовал от Комитета гражданской авиации.

"Сообщаем, что данный борт РК8265 принадлежит Министерству обороны РК. РГП "Казаэронавигация" полеты воздушных судов, ранее принадлежащих авиакомпании "Бек Эйр", не фиксировала", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000979-na-informatsiyu-o-reyse-aviakompanii-bek-air-kotoroy-zapretili-polety-otvetili-v-kga/