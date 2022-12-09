Шанс ходить стоимостью 27 млн тенге: девочка из Уральска родилась с пороком спинного мозга

Гаухар. Фото: из личного архива

Гаухар Калмен родилась в Уральске 9 июля этого года. Беременность мамы проходила хорошо, но диагноз "спинномозговая грыжа" прозвучал после рождения девочки как гром среди ясного неба. У Гаухар есть шанс начать ходить и жить обычной жизнью, но стоит этот шанс порядка 27 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Гаухар - очень желанный ребенок в нашей семье. Родители ждали абсолютно здорового ребенка, так как беременность проходила без особенностей. Про патологию они узнали только после рождения ребенка.

"Я тогда ничего не понимала в этом, мне сказали, что девочка родилась с грыжей, и вместо того, чтобы показать лицо ребенка, мне показали ее спинку. А через два дня нас перевели в областную детскую многопрофильному больницу Уральска.

На следующий день пришел нейрохирург для осмотра. Он поставил нам диагноз "спинномозговая грыжа (Spina Bifida)". Первый мой вопрос был - будет ли она ходить, но в ответ я услышала только молчание, а потом - слово "возможно", — делится мама девочки, Арайлым Муханова.

Болезнь прогрессирует, что ведет ребенка к дальнейшей инвалидизации с перспективой грубых нарушений функций жизненно важных органов и полной потери возможности ходить. Проявляется фиксация спинного мозга с нарастающими ухудшениями со стороны ножек и мочевой и выделительной функций, что показывает картина МРТ и неврологическая клиника.

В ближайшее время Гаухар необходимо провести оперативное лечение, чтобы не допустить развития необратимых изменений. Откладывать операцию по полному высвобождению спинного мозга и всех живых спинномозговых корешков конского хвоста от спаек, рубцовой ткани нельзя.

Родителям пришлось искать возможность лечения в зарубежных клиниках - так они нашли микронейрохирурга, профессора Шимона Рохкинда из клиники AssutaMedicalCenter в Израиле.

"Профессор все объяснил на скайп-конференции и сказал, что готов нам помочь. Но клиника выставила счет в 54 034 доллара, это порядка 27 млн тенге.

Для нас это огромная сумма: мы обычная среднестатистическая семья, с обычными доходами. Нам не собрать таких средств. Самостоятельно оплатить такое лечение нашей семье, к огромному сожалению, не по силам.

Поэтому наша семья обращается к вам: дорогие земляки, казахстанцы, помогите, пожалуйста, нашей дочери попасть на эту операцию. Она только начинает жить, и чем быстрее будет проведена операция, тем больше шансов, что в будущем наша девочка будет обычным, здоровым ребенком", — заключила мама.

На данный момент семья собрала 14 млн тенге, но остаток еще велик.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4093 7332

Halyk: 4405 6397 9851 2305

Тел.: +7 778 617 00 92, Арайлым М. (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000808-shans-hodit-stoimostyu-27-mln-tenge-devochka-iz-uralska-rodilas-s-porokom-spinnogo-mozga/