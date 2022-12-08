Цифровизация в Казахстане: треть информсистем рекомендована к списанию
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Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов заявил, что в стране отсутствует четкое понимание потребности в тех или иных информсистемах, передает корреспондент NUR.KZ.
Саян Ахметжанов озвучил итоги анализа расходов бюджетных средств на цифровизацию страны.
По его словам, за последние восемь лет в Казахстане разработано 578 информсистем, на которые потрачено свыше 400 млрд тенге.
"Отсутствие четкого понимания потребности в тех или иных информсистемах, непрозрачное ценообразование и закрытость процедур закупок стали причинами того, что треть из них - 178 из 578 - признана невостребованной и рекомендована к списанию", — отметил спикер.
При этом, добавил он, отечественный рынок разработчиков сконцентрирован в руках пяти квазигоскомпаний, которые получили более 50% денежных средств.
"Заказчики квазигоссектора самостоятельно определяют стоимость IT-разработок, заключение Минцифры для них не требуется. В итоге разница в цене на однотипные программы как внутри квазигоссектора, так в сравнении с госорганами достигает десятков миллиардов тенге. При этом цифровизация не всегда дает должный экономический эффект.
Так, в 2012-2015 годах, потратив почти 96 млрд тенге на ИС "Энергодиспетчерская тяга", КТЖ планировало сэкономить к 2025 году на топливе более 100 млрд тенге. Однако локомотивные бригады игнорируют в работе эту программу, что обнулило ожидаемый экономический эффект", — заявил спикер.
Также, по его словам, в 2019 году акимат ВКО купил 4 платформы по видеофиксации и документообороту за 9,3 млрд тенге, тогда как в других регионах они закупались от 24 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000724-tsifrovizatsiya-v-kazahstane-tret-informsistem-rekomendovana-k-spisaniyu/