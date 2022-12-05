Дипломы станут необязательными при поступлении на работу в Казахстане

Выпускники университета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтруда и соцзащиты населения на правчасе в мажилисе рассказала, как может измениться механизм приема на работу. По ее словам, диплом при этом станет необязательным, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова заявила, что сегодня "наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации". Поэтому, по ее словам, при приеме на работу большая часть работодателей выдвигает требования о наличии опыта.

"Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. В связи с этим разработан закон "О профессиональных квалификациях", который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций.

То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами", — сказала она.

В планах также внедрить систему сертификации и оценки навыков и компетенций.

"Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний и трудовых навыков и квалификаций, которые необходимы на практике. Сертификаты будут предоставляться не только тем, кто имеет формальное, но и неформальное и информальное образование.

Таким образом, если сегодня преимуществом для трудоустройства было наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника", — пояснила Тамара Дуйсенова.

В Концепции обучения в течение всей жизни, опубликованной в ИПС "Адилет", говорится, что обучение в течение всей жизни (непрерывное образование) затрагивает все население, независимо от возраста, и включает формальное, неформальное и информальное (самообразование) образование.

Формальное образование осуществляется в рамках цикла "школа-колледж-вуз" путем определения интеграции содержания предметов, в частности, общеобразовательных дисциплин, а также сквозную стандартизацию, планирование и организацию учебно-воспитательного процесса;

осуществляется в рамках цикла "школа-колледж-вуз" путем определения интеграции содержания предметов, в частности, общеобразовательных дисциплин, а также сквозную стандартизацию, планирование и организацию учебно-воспитательного процесса; Неформальное образование включает организованные виды обучения, которые не являются частью программ формального образования. В частности, программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения, курсы, лекции, семинары и тренинги, проводимые в том числе и онлайн. Признание результатов неформального образования осуществляется организациями образования как возможность формирования индивидуальной траектории обучения;

включает организованные виды обучения, которые не являются частью программ формального образования. В частности, программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения, курсы, лекции, семинары и тренинги, проводимые в том числе и онлайн. Признание результатов неформального образования осуществляется организациями образования как возможность формирования индивидуальной траектории обучения; Информальное образование - это обучение, которое осуществляется человеком самостоятельно, при этом не выдается документ, отражающий результат обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000149-diplomy-stanut-neobyazatelnymi-pri-postuplenii-na-rabotu-v-kazahstane/