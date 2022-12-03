Почти двое суток прождали в аэропорту пассажиры, направлявшиеся из Астаны в Пхукет

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В социальных сетях появились сообщения о том, что пассажиры рейса Астана - Пхукет (Таиланд) почти двое суток провели в столичном аэропорту, дожидаясь вылета. Ситуацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры рейса Астана - Пхукет пожаловались на то, что не смогли вовремя вылететь на место отдыха, проведя в аэропорту столицы почти двое суток.

Жалоба пассажира. Скриншот: instagram.com/sko_petropavl

Наряду с этим в соцсетях сообщили, что самолет, направлявшийся из Пхукета в Астану, посадили в Шымкенте. В пресс-службе перевозчика прокомментировали случившееся.

"Это разные рейсы. Из Пхукета самолет сел на запасной в Шымкенте. Для того чтобы отправить пассажиров из Шымкента в Астану, компанией были предоставлены резервные воздушные суда и поставлены дополнительные рейсы. На время ожидания (которое составило порядка трех часов) пассажирам было предоставлено горячее питание и напитки", — сообщили в пресс-службе SCAT.

В пресс-службе компании также сообщили, что самолет с пассажирами уже вылетел в Пхукет. Задержка составила 1,5 суток.

"Вылет рейса "Астана – Пхукет" был задержан. Причиной послужил сдвиг расписания и ожидание прибытия резервного ВС. Ситуация усугубляется неблагоприятными метеоусловиями в ряде городов РК и ограничением времени работы аэропорта Пхукета.

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено проживание в отеле с обеспечением всего необходимого. По вопросам компенсаций необходимо обращаться в турагентство, в котором приобретался турпакет", — сообщили в пресс-службе SCAT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000013-pochti-dvoe-sutok-prozhdali-v-aeroportu-passazhiry-napravlyavshiesya-iz-astany-v-phuket/