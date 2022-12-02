Назван ТОП-20 востребованных профессий к 2030 году в Казахстане

Офис. Иллюстративное фото: pexels.com

В Центре развития трудовых ресурсов (ЦРТР) на назвали ТОП-20 профессий, которые продолжат пользоваться спросом несмотря на рост автоматизации в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане до 2030 года, согласно нашим прогнозам, сохранится спрос на работников среднего и низкого уровня квалификации. Это массовые профессии. 56% – это охранники, продавцы, водители и так далее", – сообщила управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

Согласно представленному ЦРТР слайду, в первый ТОП-10 по востребованности в Казахстане войдут:

бухгалтеры;

охранники и инкассаторы;

продавцы;

учителя средней школы по общественным наукам;

водители;

средний медперсонал;

учителя средней школы по естественным наукам;

воспитатели;

уборщики;

учителя начальной школы.

Топ востребованных профессий к 2030 году в Казахстане. Скришнот: NUR.KZ

Стоит отметить, что в списке профессией находятся как специалисты с низким уровнем навыков, к примеру, уборщицы, так и с высоким – учителя, медперсонал и так далее.

При этом в ТОП-20 вошли: уборщики в офисах, парикмахеры, другие учителя средней школы, офисные работники, торговцы на рынках и улицах, смотрители и сторожи, повара, неквалифицированные рабочие, фермеры и производители смешанной продукции, а также работники, выращивающие овощи.

В целом, спрос на работников к 2030 году в Казахстане должен составить 1,9 млн человек.

Добавим, что по информации с официального сайта ЦРТР, АО "Центр развития трудовых ресурсов" является специализированной организацией, обеспечивающей сопровождение эталонных баз данных социально-трудовой сферы.

Единственным акционером общества является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999957-nazvan-top-20-vostrebovannyh-professiy-k-2030-godu-v-kazahstane/