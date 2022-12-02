"Чернобыль - зона отчуждения": резонансное видео с ТЭЦ прокомментировали в Экибастузе

ТЭЦ. Кадр из видео: instagram.com/ekibastuz_blog

Резонансное видео, на кадрах которого демонстрируют обледеневший цех в ТЭЦ, появилось в Instagram. В описании указывается, что именно так сегодня обстоят дела в Экибастузе. Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Экибастузтеплоэнерго", передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах демонтируют один из цехов ТЭЦ. Указано, что съемку провели в Экибастузе 1 декабря 2022 года. Сопровождается ролик устрашающей музыкой.

"Как в фильме ужасов, жаль только, что реальность", "Чернобыль - зона отчуждения", "Все под контролем? В этом нас пытаются убедить который день", "Прям фильм ужасов", "Мой родной город превращается в призрака", - пишут пользователи.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Экибастузтеплоэнерго" Павел Мельничук. Он пояснил, что видео снято действительно на ТЭЦ, но в цехе, который был выведен из строя еще в 2001 году.

"Гуляющее в Сети видео о выходе из строя котла №4 является фейком. Станция работает в штатном режиме. В работе 6 котлов из 10, это 3 водогрейных, 3 энергетических котла. Да и вообще, у нас счет котлов идет с пятого. Четвертый котел выведен из эксплуатации еще в начале 2000 годов", - сообщил генеральный директор "Экибастузтеплоэнерго" Павел Мельничук.

Напомним, ночью 27 ноября жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС. Накануне Роман Скляр назвал предварительную причину аварии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999932-chernobyl-zona-otchuzhdeniya-rezonansnoe-video-s-tets-prokommentirovali-v-ekibastuze/