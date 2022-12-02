Неделями без электричества живут 400 семей в селе близ Алматы

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

400 семей в селе Жамбыл Алматинской области пожаловались на то, что терпят перебои с электричеством. Сельчане заявили, что вынуждены обходиться без него целыми неделями, передает телеканал "Алматы".

Частный предприниматель, поставляющий сельчанам электроэнергию, со своей стороны проблем не видит. Сообщается, что электросети не выдерживают даже малейшей перемены погоды.

"Чуть ветер усилится или дождь пойдет - свет отключается. А когда снег пошел, так вообще на месяц без электричества остались. Дома невыносимо холодно, потому что отапливать не можем. Моторчики же у всех установлены. Мерзнем, дети часто болеют. А тот бизнесмен даже ничего предпринимать не хочет!" — жалуется местная жительница Динара Аметова.

Поставщик свою причастность к проблеме отрицает, отметили корреспонденты. Говорит, что и сам закупает электроэнергию у компании и продает ее жителям.

"Причем здесь я, если в самой компании перебои? Что я могу сделать? Еще и тарифы, видите ли, их не устраивают! В конце концов, я эти столбы устанавливал, плачу немалые деньги как посредник. Имею полное право устанавливать свои цены!" — заявил предприниматель Бауыржан Оразаленов.

Электрики отметили, что трансформатор уже отжил свое. С каждым годом слабеет и мощность подачи света - отсюда и перебои, объяснили специалисты.

"Из-за того что трансформатор частный, владелец и жители сами ответственны за него. Потребители, как правило, в таких случаях обращаются в аварийную службу, чтобы специалисты чинили поломки и неисправности", — пояснил заместитель акима Жамбылского сельского округа Ерсултан Жумаханов.

Поставщик все же пообещал обновить подстанцию, заверив, что тогда проблемы с электричеством останутся позади. Однако местные жители намерены обратиться за госпроверкой в специальную комиссию, если проблема не будет решена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999846-nedelyami-bez-elektrichestva-zhivut-400-semey-iz-sela-bliz-almaty/