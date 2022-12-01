На воду с грязью, идущую из крана, пожаловалась алматинка (видео)

Грязная вода. Кадр из видео: Facebook.com/Риза Турдакынкызы

Жительница микрорайона Кайрат Турксибского района Риза Турдакынкызы пожаловалась на качество питьевой воды - она сняла на видео, как из крана течет вода с грязью, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео текущей из крана воды коричневого цвета алматинка выложила на .

Автор отметила, что такая вода льется из крана у жителей нескольких улиц микрорайона Кайрат.

Между тем, как сообщили в акимате города, по данным коммунального предприятия "Алматы су", на место выехала аварийная бригада, которая выяснит причину нештатной ситуации. Как рассказал представитель "Алматы су" Серик Шагиров, сегодня на сетях будет произведена промывка труб.

"В микрорайоне Кайрат в прошлом году была подключена новая водопроводная система. Сейчас идет процесс подключения домов к водопроводу. Иногда на сетях бывают аварии, после этого трубы обязательно промываются", — написал Шагиров в комментариях к публикации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999753-na-vodu-s-gryazyu-iduschuyu-iz-krana-pozhalovalas-almatinka-video/