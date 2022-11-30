Куда жаловаться на полицейских, рассказали в ДП Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

В Департаменте полиции Алматы рассказали, куда жаловаться на неправомерные действия полицейских. Сделать это можно с помощью телефона доверия, при этом учет поступивших звонков ведется в автоматическом режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Как подчеркнули в Управлении собственной безопасности, на подобные сигналы реагируют оперативно.

"Телефон доверия в УСБ функционирует на протяжении многих лет. Эта эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел. Основным модератором данного направления является наше подразделение.

Номер +7-707-927-67-69 принимает звонки круглосуточно. В то же время, отметим, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить заявление или обращение посредством портала "Электронного правительства" eGov.kz и через другие доступные информационные ресурсы", — сообщил начальник Управления собственной безопасности ДП города Алматы подполковник полиции Ерик Жумабай.

В управлении отметили, что каждая жалоба граждан на действия сотрудников полиции подлежит тщательной проверке и анализу.

Телефон доверия. Фото: ДП Алматы

К слову, в практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений.

"К примеру, с помощью нагрудных видеорегистраторов мы имеем возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы. К тому же, это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков.

Вместе с тем, информируем, что вопросы строгого соблюдения конституционных прав граждан, недопущения их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования находятся на постоянном контроле руководства МВД РК и ДП Алматы", — рассказал Ерик Жумабай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999512-kuda-zhalovatsya-na-politseyskih-rasskazali-v-dp-almaty/