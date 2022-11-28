Морозы до 43 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Снег. Иллюстративное фото: pexels.com

Морозы до 43 градусов, метель, а также осадки в виде дождя и снега пообещали казахстанские синоптики в ряде регионов страны в ближайшие три дня – с 29 ноября по 1 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, 29 и 30 ноября восточные регионы республики останутся под влиянием отрога холодного Серверного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся.

На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов. 30 ноября и 1 декабря на большую часть страны ожидается выход Южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега и повышение температуры воздуха.

Кроме того, по стране ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке гололед, на севере, востоке, в центре - метель.

Синоптики сообщили, что температура воздуха ночью составит:

на западе страны до -5… -15 градусов мороза;

на северо-западе до -10… -28 градусов мороза;

в северных регионах до -15… -25 градусов мороза;

в центре до -5… -20 градусов мороза;

на востоке до -33… -43 градусов мороза, в конце периода повышение до -20… -30 градусов мороза;

на юге -7… +3 градусов тепла;

на юго-востоке повышение от -5… -15 до 0… -8 градусов мороза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999225-morozy-do-43-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/