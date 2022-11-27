Ушли искать овец: два пастуха потерялись в метель в ВКО

Пастух. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Спасатели ВКО нашли двух пастухов, которые отправились на поиски стада овец и потерялись, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

Как пояснили в ведомстве, накануне в ДЧС обратился глава крестьянского хозяйства Зайсанского района. Он сообщил, что неподалеку от села Каратал потерялось стадо овец, искать его в непогоду отправились два пастуха, которые были на лошадях. Мужчины 1963 и 1983 годов рождения потерялись в метель.

Сотрудники ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле "КУНГ" направились на поиски потерявшихся пастухов.

Поиски осложнялись плохой погодой - бушевал сильный ветер, была метель и мороз.

Одного из пастухов (мужчину 1963 года рождения) спасатели отыскали в пяти километрах от крестьянского хозяйства "Жадыра", второй вернулся самостоятельно.

В медицинской помощи пастухи не нуждались.

По дороге спасателям поступило еще одно обращение - трое мужчин застряли на автомобиле в снежном заносе. Они попросили эвакуировать их.

Спасатели нашли обратившихся, помогли вызволить из заноса автомобиль и доставили до населенного пункта.

ДЧС ВКО просит граждан не рисковать и не покидать в непогоду населенные пункты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999098-ushli-iskat-ovets-dva-pastuha-poteryalis-v-metel-v-vko/