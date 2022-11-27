Двух пропавших подростков вернули домой в Туркестанской области

Полицейские авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Больше суток полицейские Туркестанской области искали потерявшихся подростков - дети ушли из дома в минувший четверг, 24 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

В минувшую пятницу в полицию Жетысая обратились двое жителей, заявившие о пропаже подростков. По словам обратившихся, 24 ноября около 19:30 их несовершеннолетние дети после уроков ушли в неизвестном направлении и не вернулись домой.

На розыск пропавших подростков ориентировали весь личный состав Жетысайского РОП.

Спустя сутки полицейские обнаружили пропавших мальчиков возле поселка Асыката.

Найденных подростков правоохранители передали родственникам. По информации стражей порядка, в настоящее время все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999095-dvuh-propavshih-podrostkov-vernuli-domoy-v-turkestanskoy-oblasti/