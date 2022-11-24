Павлодарец с молотом Тора в руках насторожил полицейских (видео)

Мьельнир. Кадр из видео: polisia.kz

Необычный случай произошел на одной из улиц Павлодара. Полицейских насторожил мужчина, который нес в руках мьельнир (в германо-скандинавской мифологии - молот бога Тора), передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на молодого человека с молотом в руках, который шел по улице Кривенко.

"Мы с напарником остановили его и поинтересовались насчет его аксессуара, который, к слову, весит 4 кг. Установили его личность, им оказался 30-летний павлодарец. С его слов, молот Тора он приобрел в интернет-магазине и использовал его в качестве аксессуара", - рассказал инспектор службы батальона патрульной полиции УП Павлодара Рамазан Сагындыков.

С парнем провели беседу о недопущении противоправных действий и отпустили. По заключению специалистов, данное изделие не является холодным оружием, а относится к сувенирам или аксессуарам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998741-pavlodarets-s-molotom-tora-v-rukah-nastorozhil-politseyskih-video/