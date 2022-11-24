До +19 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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В четверг, 24 ноября, в Алматы ожидается плюсовая температура, в Шымкенте - дождь, а в Астане - снег. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов. Осадков в мегаполисе не ожидается, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.
В Астане температура воздуха опустится до -7...-9 градусов. По прогнозам специалистов, в столице сегодня ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра до 9-14 м/с.
Теплую погоду обещают синоптики жителям Шымкента - здесь термометры покажут до +17...+19 градусов. В третьем мегаполисе ожидается дождь, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998700-do-19-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/