До +19 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 24 ноября, в Алматы ожидается плюсовая температура, в Шымкенте - дождь, а в Астане - снег. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов. Осадков в мегаполисе не ожидается, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане температура воздуха опустится до -7...-9 градусов. По прогнозам специалистов, в столице сегодня ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра до 9-14 м/с.

Теплую погоду обещают синоптики жителям Шымкента - здесь термометры покажут до +17...+19 градусов. В третьем мегаполисе ожидается дождь, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998700-do-19-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/