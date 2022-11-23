Второй раз за осень затопило детсад в Алматы, на ремонт которого выделили более 30 млн тенге

Протекающий потолок. Кадр из видео: Telegram/ALMATY_KRIS_P

Ясли-сад №163 в Жетысуском районе Алматы в очередной раз затопило - прошло чуть больше месяца с тех пор, как обильные дожди снова стали причиной протечки крыши, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате Алматы, проведен конкурс на ремонт кровли и внутренних работ в здании детсада №163 на сумму 31 754 278 тенге, тендер выиграло "ТОО Болашақ Құрылыс".

"19 сентября 2022 года с ними был заключен договор. Окончание ремонтных работ планировалось на 30 ноября 2022 года. В данное время идет ремонт крыши и наружной части здания детского сада. Смета по техспецифике имеется", — рассказали в акимате.

Там отмечают, что из-за проливных дождей сложилась аварийная ситуация в пищеблоке и в шести группах. Подрядчик ведет ремонтные работы кровли. Кроме того, вышел из строя электрический щит в пищеблоке.

Также сточные воды затапливают подвальные помещения, где находится элеватор, могут сгореть насосы отопительной системы. Акимат Жетысуского района выкачивает сточные воды.

"В 09:00 (23 ноября - прим. ред.) представитель Управления образования обошел все здание, в том числе подвальное помещение, осмотрел кровлю детского сада вместе с подрядчиком. Из-за погодных условий подрядчик просит выполнение ремонтных работ отсрочить на две недели", — заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что детский сад №163 затопило во время дождей 18 октября. Тогда с потолка начало течь из-за неоконченных ремонтных работ в помещениях двух групп: "Богатырь" и "Күншуақ". Детей распределили в другие группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998665-vtoroy-raz-za-osen-zatopilo-detsad-v-almaty-na-remont-kotorogo-vydelili-bolee-30-mln-tenge/