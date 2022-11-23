Миллион тенге предлагают алматинцам за борьбу с наркотиками

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жители Алматы смогут получить миллион тенге за участие в борьбе против наркотиков. Для этого нужно принять участие в конкурсе и снять небольшое видео. По окончании победители - а их ожидается не менее 24 - будут награждены денежными призами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мир без наркотиков" - под таким названием пройдет конкурс при поддержке КГУ молодежной политики города Алматы. Все желающие принять участие должны снять видео от 30 секунд до пяти минут на тему профилактики наркомании. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 тенге.

Победители получат призы от 10 000 до 300 000 тенге в зависимости от занятого места.

"Конкурс стартовал 15 ноября и к нам уже поступают работы. Для большего масштаба освещения мы планируем привлечь блогеров. Хотим, чтобы как можно больше людей приняло участие. Цель этого конкурса - привлечь внимание к проблеме, а механика достаточно проста.

Можно снять видео на любое подручное средство, хоть на телефон, по теме нашего конкурса, опубликовать его у себя в социальных сетях и поставить хэштег #мирбезнаркотиковalmaty2022, отметить нас в публикации @narkostop.kz, подписаться на наш аккаунт", — сообщил куратор проекта Narkostop.kz Нуржан Жакупов.

Прием видео продлится до 15 декабря включительно. Возрастная категория участников - от 13 до 35 лет. Качество съемки, отмечают организаторы, может быть любым, язык - казахский или русский.

Также, сообщил Жакупов, видео можно присылать на почту narkostop.kz@mail.ru, указав имя, город и контактный телефон. Более подробную информацию по конкурсу можно узнать на сайте narkostop.kz либо на странице в Instagram.

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (747) 908-17-72.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998626-million-tenge-predlagayut-almatintsam-za-borbu-s-narkotikami/