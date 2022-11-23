Морозы до -29 градусов: резкое похолодание пообещали в Казахстане
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Сильные морозы пообещали синоптики в ряде регионов Казахстана в ближайшие несколько дней. На официальном сайте РГП "Казгидромет" опубликован прогноза на 24-26 ноября.
По данным специалистов, 24 ноября на западные, 24-26 ноября на северные и восточные регионы страны будет оказывать влияние циклон из районов Самарской области.
Он принесет с собой осадки: на западе, юге - дождь, снег, 25 ноября на севере, 26 ноября востоке страны - сильный снег.
Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман, а на севере, востоке и в центре возможна метель.
В конце периода, с вторжением Северного холодного антициклона из районов Салехарда, на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры.
По информации синоптиков, на севере, востоке, в центре ночью и днем похолодает до -20...-29 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998583-morozy-do-29-gradusov-rezkoe-poholodanie-poobeschali-v-kazahstane/