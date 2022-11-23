Сведения о коррупционных преступлениях стали доступны казахстанцам на eGov

Компьютер. Иллюстративное фото: pxhere.com

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile теперь можно узнать о совершении коррупционного преступления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление по связям с общественностью АО "НИТ".

С помощью новой услуги можно получить сведения о наличии либо отсутствии в совершении коррупционного преступления по требованию:

при поступлении на гражданскую службу;

на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Как пояснили в компании, ранее такие данные предоставлялись комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными управлениями по личному обращению гражданина через "Е-Оtinish".

Обновления реализованы в рамках Указа президента РК о дебюрократизации, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления, добавили в АО "НИТ".

"В наши дни все необходимые справки хочется получать онлайн, не посещая сами учреждения и не тратить на это много времени. Мы упростили процесс получения услуги и теперь будущие госслужащие, и работники квазигосударственных компаний могут получать сведения о совершении коррупционных преступлений быстро и онлайн. К тому же, данная услуга пользуется спросом у граждан, так с момента запуска услуги уже более 98 тыс. человек получили свои сведения»,- отметил председатель правления АО Ростислав Коняшкин.

В компании рассказали, как получить данные сведения:

авторизоваться на портале egov.kz;

на главной странице выбрать раздел "Гражданам" - "Трудоустройство и занятость" - "Трудоустройство и поиск работы";

выбрать услугу "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";

инициировать заказ услуги онлайн;

подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги:

10 минут;

в случае необходимости дополнительной установочной проверки – 5 рабочих дней;

в случае проведения дополнительной проверки, в течение 3 рабочих дней направляется промежуточный ответ о необходимости подачи повторного обращения по истечению 20 рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

Результатом оказания услуги является уведомление со сведениями о наличии либо отсутствии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение, в личном кабинете в разделе "История услуг", пояснили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998563-svedeniya-o-korruptsionnyh-prestupleniyah-stali-dostupny-kazahstantsam-na-egov/