МВД: Председатели избирательных комиссий 18 раз вызывали полицейских

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В день выборов президента в органы прокуратуры поступило три обращения: в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. Казахстанцы пожаловались на публичное разжигание розни, порядок голосования и на необоснованное удаление с избирательного участка, передает телеканал "Астана".

Обращение о необоснованном удалении с избирательного участка поступило в прокуратуру от наблюдателя общественного объединения "Ұлт тағдыры қозғалысы".

Кроме этого, в суды было подано два иска по вопросу выборов.

"Первый – это в Верховный Суд поступил иск от жителя города Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Данный иск Верховным судом был возращен в связи с неподсудностью.

Второй иск поступил в специализированный межрайонный суд города Астаны от представителя общественного фонда "Еркіндік Қанаты" Реймер. Он находится на производстве суда и решение по нему еще не принято", – заявил начальник управления Генпрокуратуры РК Азамат Саргазин.

В МВД сообщили, что председателям избирательных комиссий 18 раз пришлось вызывать стражей порядка. К административной ответственности были привлечены четыре человека за организацию и пропаганду незаконных митингов. Помимо этого, в суд направлены протоколы об административных нарушениях в отношении 15 граждан.

"Эти граждане неоднократно предупреждались местной исполнительной властью и прокуратурой о неправомерности действий и необходимости их пресечения. В целом в настоящее время ситуация в стране стабильная", – сказал представитель МВД РК Жандос Мураталиев.

Правоохранители отметили, что в итоге электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не было.

Сегодня ночью стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998163-mvd-predsedateli-izbiratelnyh-komissiy-18-raz-vyzyvali-politseyskih/