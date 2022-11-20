"Мы ожидаем высокую явку": международный наблюдатель от СНГ о выборах президента в Казахстане

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международный наблюдатель от межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрий Кобицкий на 111-м избирательном участке в Астане сообщил, что на президентских выборах в Казахстане эксперты ожидают высокую явку, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наши эксперты смотрели на все законодательство, которое регулирует избирательные процессы, не выявлено никаких нарушений. Мы передали свои юридические заключения в обе палаты парламента и в ЦИК для их оценки. В целом, все, что касается регулирования выборов, все определено в вашем законодательстве.

Наблюдать будем до конца, вплоть до получения итогов на всех участках во многих областях РК и 13 странах. Выводы будут беспристрастные - все, что видим, будем описывать в заключении. Вечером вся группа подпишет его, и завтра на пресс-конференции в ЦИК после предварительных итогов мы огласим свое заключение вместе с исполкомом СНГ.

Выборы нашей организацией мониторятся с 1994 года. Отмечается очень хорошая организация и активность выборов. Мы ожидаем очень серьезную явку", — сообщил Кобицкий.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997969-my-ozhidaem-vysokuyu-yavku-mezhdunarodnyy-nablyudatel-ot-sng-o-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/