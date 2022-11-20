"Мы ожидаем высокую явку": международный наблюдатель от СНГ о выборах президента в Казахстане
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Международный наблюдатель от межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрий Кобицкий на 111-м избирательном участке в Астане сообщил, что на президентских выборах в Казахстане эксперты ожидают высокую явку, передает корреспондент NUR.KZ.
"Наши эксперты смотрели на все законодательство, которое регулирует избирательные процессы, не выявлено никаких нарушений. Мы передали свои юридические заключения в обе палаты парламента и в ЦИК для их оценки. В целом, все, что касается регулирования выборов, все определено в вашем законодательстве.
Наблюдать будем до конца, вплоть до получения итогов на всех участках во многих областях РК и 13 странах. Выводы будут беспристрастные - все, что видим, будем описывать в заключении. Вечером вся группа подпишет его, и завтра на пресс-конференции в ЦИК после предварительных итогов мы огласим свое заключение вместе с исполкомом СНГ.
Выборы нашей организацией мониторятся с 1994 года. Отмечается очень хорошая организация и активность выборов. Мы ожидаем очень серьезную явку", — сообщил Кобицкий.
Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997969-my-ozhidaem-vysokuyu-yavku-mezhdunarodnyy-nablyudatel-ot-sng-o-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/