Скоростной режим изменили на некоторых улицах Астаны

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане на ряде улиц изменят скоростной режим. Так, изменения коснутся участка на проспекте Мангилик Ел и улицы Аныракай. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента полиции.

Так, по информации столичного ДП, на участке проспекта Мангилик Ел - от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра и в обратном направлении изменен скоростной режим.

Как отметили в полиции, ранее на данном участке максимальная скорость была увеличена до 80 км/ч, это было сделано с учетом отсутствия жилых и административных строений.

"В настоящее время, учитывая застройку и ввод в эксплуатацию ряда жилых комплексов и объектов сервиса, в целях обеспечения дорожной безопасности скорость снижена до 60 км/ч (ранее установленные дорожные знаки 80 км/ч демонтированы)", - говорится в сообщении ДП.

Вместе с тем, как отметили в ДП, скоростной режим изменен на участке улицы Аныракай - от жилого массива "Бағыстан" до Южной объездной дороги с увеличением максимальной скорости до 80 км/ч.

Полицейские призвали астанчан принять во внимание указанные изменения и осуществлять движение, соблюдая ПДД.

В ДП напомнили, что на всех указанных участках функционируют камеры "Сергек", в том числе скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997919-skorostnoy-rezhim-izmenyat-na-nekotoryh-ulitsah-astany/