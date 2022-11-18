Сколько избирателей от Казахстана сейчас в Украине и как они смогут проголосовать

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Посол по особым поручениям МИД РК Жалгас Адилбаев в кулуарах ЦИК сообщил, что на внеочередных выборах президента Казахстана более 12 тыс. казахстанцев проголосуют за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилбаев сообщил, что в дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования.

"В связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в Польше. Там создан один участок для этого. В Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана", — добавил он.

В целом в списки избирателей по всем участкам за рубежом включены 12 527 человек.

"МИД РК доставило все необходимые документы, бюллетени в эти страны", — заверил спикер.

Напомним, 14 ноября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, как будет проходить голосование в Украине на предстоящих выборах президент РК 20 ноября. Тогда он сказал, что в связи с ситуацией в Украине избирательный участок в этой стране не открывали. Но казахстанцы, проживающие на территории Украины, могут проголосовать в соседних странах – Молдове и Польше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997811-skolko-izbirateley-ot-kazahstana-seychas-v-ukraine-i-kak-oni-smogut-progolosovat/