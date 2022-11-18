В Россию пытались завезти казахстанские томаты, зараженные отсутствующим в ЕАЭС вирусом

Томаты. Иллюстративное фото: pexels.com

В томатах из Казахстана, которые хотели провезти на территорию России, обнаружили вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

Попытка ввоза томатов из Казахстана была пресечена 11 ноября Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на фитосанитарном контрольном посту "Сагарчин".

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях свежих томатов (31 тонна) происхождением из Казахстана был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ "Оренбургский референтный центр Россельхознадзора", — сообщает Россельхознадзор.

Ответственных привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ "Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997770-v-rossiyu-pytalis-zavezti-kazahstanskie-tomaty-zarazhennye-otsutstvuyuschim-v-eaes-virusom/