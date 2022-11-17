Ограничить время использования планшетов в школах планируют в Казахстане

Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Время использования планшетов и компьютеров на уроках в казахстанских школах предлагают ограничить. Проект соответствующих поправок в приказ главы Минздрава появился на портале "Открытые НПА".

Если документ будет одобрен и принят, непрерывная длительность работы в предшкольных классах и школах непосредственно с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом или ноутбуком на учебном занятии должна будет составлять:

в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах - не более 15 минут;

во 2-3 классах - не более 20 минут;

в 4-5 классах - не более 25 минут;

в 6-8 классах - не более 25 минут;

в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Сейчас никаких ограничений по использованию компьютеров или планшетов на занятиях нет.

Кроме того, в документе предлагается внести некоторые изменения в длительность уроков и перерывов между учебными занятиями. Так, для предшкольных классов максимальное количество занятия в день, согласно документу, должно составлять не более 4 уроков по 25-30 минут. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут.

Публичное обсуждение проекта документа продлится до 30 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997566-ogranichit-vremya-ispolzovaniya-planshetov-v-shkolah-planiruyut-v-kazahstane/