Ограничить время использования планшетов в школах планируют в Казахстане
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Время использования планшетов и компьютеров на уроках в казахстанских школах предлагают ограничить. Проект соответствующих поправок в приказ главы Минздрава появился на портале "Открытые НПА".
Если документ будет одобрен и принят, непрерывная длительность работы в предшкольных классах и школах непосредственно с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом или ноутбуком на учебном занятии должна будет составлять:
- в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах - не более 15 минут;
- во 2-3 классах - не более 20 минут;
- в 4-5 классах - не более 25 минут;
- в 6-8 классах - не более 25 минут;
- в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.
Сейчас никаких ограничений по использованию компьютеров или планшетов на занятиях нет.
Кроме того, в документе предлагается внести некоторые изменения в длительность уроков и перерывов между учебными занятиями. Так, для предшкольных классов максимальное количество занятия в день, согласно документу, должно составлять не более 4 уроков по 25-30 минут. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут.
Публичное обсуждение проекта документа продлится до 30 ноября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997566-ogranichit-vremya-ispolzovaniya-planshetov-v-shkolah-planiruyut-v-kazahstane/