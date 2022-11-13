Три автобусных маршрута в Алматы изменят схемы движения с понедельника

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С завтрашнего дня по просьбам пассажиров в Алматы будут внесены изменения в схемы движения автобусов №59, №113 и №205, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"По просьбам пассажиров с 14 ноября будут изменены схемы движения маршрутов №59, №113 и №205.

Теперь они при движении от пересечения Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской будут уходить под мост с разворотом на пр. Рыскулова и заездом на остановочные пункты по пути следования", – сообщили представители транспортного холдинга города Алматы.

Схема маршрута №59: Транспортный холдинг города Алматы

Отметим, что автобусы являются самым популярным общественным транспортом в городе Алматы. Также в мегаполисе функционирует метрополитен и ходят троллейбусы.

Согласно данным приложения 2GIS, в Алматы на данный момент существует 172 автобусных маршрута.

Оплата проезда наличными составляет 150 тенге, а с помощью системы "ОНАЙ" – 80 тенге. Льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров – 40 тенге.

Схема маршрута №113: Транспортный холдинг города Алматы

Схема маршрута №205: Транспортный холдинг города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996947-tri-avtobusnyh-marshruta-v-almaty-izmenyat-shemy-dvizheniya-s-ponedelnika/