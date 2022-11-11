Более 700 человек застряли в аэропорту Шымкента

Пассажиры в аэропорту Шымкента. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте из-за сильного тумана отменены и задержаны несколько авиарейсов. В авиагавани третьего мегаполиса застряли больше 700 человек, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу аэропорта Шымкента, всего задержаны 5 рейсов, еще два рейса в столицу отменены. В общей сложности в аэропорту застряли 724 человека.

Больше всего не повезло тем, кто планировал лететь из Шымкента в Алматы. 134 человека ожидаютвылета с 10 часов утра, рейс перенесли на 12 часов. Все это время здание аэропорта Шымкента переполнено пассажирами.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

"Туман стоит в аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Видимость плохая, туман, из-за этого нет допустимого значения видимости.

С утра рейс Air Astana должен был вылететь в Алматы в 10:15, перенесли на 00:25, но это еще не точно, погода не улучшается. Если задержка более 6 часов, то пассажиры имеют право на полный возврат билетов без штрафа, многие возвратили билеты и едут своим ходом.

Пока прогноз неутешительный по погоде. Предоставляли горячее питание, но гостиницу не предоставляли, потому что это не по вине авиакомпании, а погодные явления. Полный возврат за билеты осуществляем", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", туман может сохраниться вплоть до утра 12 ноября. Видимость на дорогах снижена. ДЧС Шымкента напоминает о правилах безопасного вождения:

основной залог безопасной езды в условиях тумана – значительное снижение скоростного режима;

если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна превышать 10 км/ч;

если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться;

правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. Если есть реальная необходимость, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем маневре водителя, едущего впереди автомобиля;

если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения;

ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

По данным издания, часть пассажиров отмененных и задержанных рейсов решила добраться до Алматы на такси. Тем временем в городском ДЧС призывают казахстанцев воздержаться от дальних поездок до полного рассеивания тумана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996838-bolee-700-chelovek-zastryali-v-aeroportu-shymkenta/