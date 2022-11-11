Слухи об исчезновении 2 кг золота в полиции Шымкента опроверг начальник ДП

Женщина взвешивает золото. Кадр из видео: otyrar.kz

Начальник Департамента полиции Шымкента Кайрат Дальбеков опроверг слухи о том, что в Абайском управлении полиции исчезли два килограмма золота, передает Otyrar.kz.

В соцсетях появился ролик, на котором видно, что в кабинете женщина взвешивает золото и принимает под расписку. Как объяснили в ДП, это потерпевшая по делу забирала собственные украшения, похищенные у нее ранее.

"В полицию обратилась женщина, заявившая, что аферистка взяла у нее под реализацию золото весом более 1 кг и не вернула. Следователи изъяли из городских ломбардов золотые украшения потерпевшей, куда сдала их подозреваемая.

В итоге злоумышленница осуждена на пять лет лишения свободы. Драгоценности весом 1 кг 31 грамм возвращены законной владелице под расписку", — объяснил начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков.

На склад хранения вещдоков ювелирные украшения были сданы в марте этого года в рамках уголовного дела. Золотая партия была оценена в 45 миллионов тенге.

На днях в соцетях появилась информация об исчезновении украшений, прозвучали даже фамилии должностных лиц, которые якобы причастны к пропаже золота. Сообщалось также, что украшения оказались в 12 городских ломбардах.

Полицейские призвали казахстанцев не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей, а опираться на официальную информацию компетентных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996677-sluhi-ob-ischeznovenii-2-kg-zolota-v-politsii-shymkenta-oproverg-nachalnik-dp/