Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и Астане

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 11 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, а в Астане прогнозируют снег и сильный ветер. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня ожидается плюсовая температура - термометры покажут +6...+8 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду. Вместе с тем в Алматы ожидается сильный туман, из-за чего в мегаполисе объявили штормовое предупреждение.

В Астане продолжит идти снег, а столбики термометров опустятся до +1...-1 градуса. Жителей столицы предупреждают о сильном ветре скоростью до 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и поземок.

В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит +8...+10 градусов, а скорость ветра - от 3 до 8 метров в секунду.

Напомним, накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за сильного тумана - алматинцев попросили воздержаться от дальних поездок в пятницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996675-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-almaty-i-astane/