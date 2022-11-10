Алматинцев призвали воздержаться от поездок в непогоду

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" сообщает, что в пятницу, 11 ноября, ночью и утром в городе ожидается туман, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В департаменте напомнили, что в условиях тумана водителям авто нужно быть предельно аккуратными.

"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – рекомендуют в ДЧС города Алматы.

Кроме того, в ведомстве обратились к туристам и отдыхающим, призвав их соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее РГП "Казгидромет" выпустил прогноз погоды по Казахстану в период с 10 по 12 ноября. По стране прогнозируются туман, гололед, в северной половине – низовые метели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996659-almatintsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-nepogodu/