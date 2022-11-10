Фото депутата на коне с флагом Казахстана обсуждают в Сети

Депутат на коне. Фото: с сайта azh.kz

В Курмангазинском районе Атырауской области депутату местного маслихата в честь 63-летия подарили коня, покрытого попоной с элементами флага Казахстана. Снимок народного избранника вызвал бурные обсуждения в Сети. Ситуацию прокомментировали в районном акимате, передает "Ак Жайык".

В Курмангазинском районе прошло чествование депутата районного маслихата, достигшего пенсионного возраста.

На фото он сидит на подаренном ему коне, которого покрыли попоной с элементами государственного флага. Многие пользователи посчитали, что это не очень удачная идея.

В районном акимате пояснили, что 7 ноября в Енбекшинском сельском округе Совет ветеранов организовал мероприятие по поводу выхода на пенсию депутата районного маслихата.

"В соцсетях появились мнения, что были использованы не по назначению некоторые элементы государственного флага в виде накидки на лошадь, которую подарили пенсионеру от имени Совета ветеранов.

Накидка была приобретена в специальном магазине, она используется как символ нашего народа на крупных мероприятиях - скачках, ярмарках, проводимых в республиканском масштабе", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что в данном случае никакого злоупотребления не установлено. Элементы государственного флага в накидке были размещены в качестве символического рисунка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996619-foto-deputata-na-kone-s-flagom-kazahstana-obsuzhdayut-v-seti/