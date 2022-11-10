Директор школы в Актобе отдал кабинет детям, а сам переехал в подвал

Абзал Тажимишев. Фото: diapazon.kz

Директор школы имени Динмухамеда Кунаева в Актобе еще в начале учебного года отдал свой кабинет детям, а сам переехал в подвал. Дело в том, что в учебном заведении не хватает мест, поэтому коллективу приходится оборудовать новые классы, передает "Диапазон".

Директор Абзал Тажимишев работает в подвале, а в его бывшем кабинете учатся 11-классники.

"Уже 1 сентября я был здесь. По нормативу в одну смену должно быть 1200 учащихся, то есть в две - 2400. А у нас обучается 3603, то есть на 1203 ученика больше норматива. Все, что можно было использовать, мы использовали - гардеробные, коридор, подвал", - говорит руководитель.

Коллектив старается все свободные места отдать под классы.

Школа имени Динмухамеда Кунаева. Фото: diapazon.kz

"Гардеробы все под класс-кабинеты ушли. У нас 270 учителей, из них 220 - женщины. Их гардеробная теперь в подвале. Из гардеробных сделали классы", - отмечает Абзал Тажимишев.

Даже часть широкого школьного коридора с помощью пластиковых перегородок переоборудовали в класс.

В подвале обустроили не только кабинет директора и учительский гардероб, тут также занимаются дети. Школьники играют в шахматы, теннис, танцуют, борются и боксируют.

По словам директора, решить вопрос с нехваткой мест может помочь постройка второго здания для школы. Но пока в работе только проектно-сметная документация.

"Нам должны сделать пристройку на 600 учащихся. Это скорее полноценная школа без актового зала. Без него она не такая дорогая. Но в любом случае эта пристройка стоит примерно 2,6 млрд тенге", - говорит Абзал Тажимишев.

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства сообщили, что работа с документами еще идет.

"Сейчас проектно-сметная документация заходит на экспертизу. Длиться экспертиза будет 45 дней. В этом году должны закончить с документами", - ответил руководитель ведомства Нагымжан Алдияров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996569-direktor-shkoly-v-aktobe-otdal-kabinet-detyam-a-sam-pereehal-v-podval/