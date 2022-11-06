Какая погода ждет жителей крупных городов Казахстана сегодня

Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дождливую погоду пообещали сегодня, 6 ноября, в Шымкенте, а в Алматы и Астане, согласно прогнозам, осадков не ожидается. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане пообещали усиление ветра - скорость составит от 7 до 12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем ожидается в районе от -1 до +1 градуса.

В Алматы осадков не ожидается, возможно переменная облачность. В южной столице сохранится температура со знаком "плюс": днем – от +10 до +12 градусов. Ветер будет умеренным: от 2 до 7 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют дождь. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с. Температура днем ожидается в районе +13…+15 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995903-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-krupnyh-gorodov-kazahstana-segodnya/