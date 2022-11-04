"Закинул рахмет и решил проблемы": российский блогер грубо нарушал ПДД в Алматы

Блогер в окружении полиции. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

21-летний гражданин России грубо нарушил правила дорожного движения в Алматы. Нарушения попали на видео, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В паблике Astana_sergek в Instagram ранее появилось видео с участием молодого человека на элитном внедорожнике, который нарушает ПДД.

Парень рассказал, что нарушил правила дорожного движения, оставив машину в неположенном месте, и за это ему сняли номера. После, по словам блогера, "он закинул рахмет и решил все проблемы", вернув номера.

По информации ДП Алматы, в отношении сотрудников полиции начата служебная проверка.

Что же касается самого иностранца – в отношении него сотрудники полиции составили протоколы по следующим составам правонарушений:

по ч. 1 ст. 601 КоАП РК – "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги";

по ч. 2 ст. 596 КоАП РК – "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона";

по ч. 1 ст. 591 КоАП РК – "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995728-zakinul-rahmet-i-reshil-problemy-rossiyskiy-bloger-grubo-narushal-pdd-v-almaty/