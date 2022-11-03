Три новых авиарейса между Казахстаном и Катаром запустят с нового года

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

С 3 января 2023 года будет увеличено количество авиарейсов по маршруту "Алматы – Доха" с 4 до 7 в неделю, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Отмечается, что КГА ведет работу по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между Казахстаном и другими государствами.

"Начиная с 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение", – говорится в сообщении ведомства.

Также, по данным комитета, в весенне-летний период 2023 года Qatar Airways планирует начать выполнение полетов между столицами Казахстана и Катара – Астаной и Дохой.

"Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Катаром", – добавили представители КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995568-tri-novyh-aviareysa-mezhdu-kazahstanom-i-katarom-zapustyat-s-novogo-goda/