"С водой проблемы, света нет": на перебои жалуются сельчане в Алматинской области (видео)

Жители села Жаналык. Кадр из видео: almaty.tv

Сельчане в Талгарском районе Алматинской области утверждают, что оказались оторваны от цивилизации. По их словам, уже несколько лет они живут с постоянными перебоями электричества, и вместо лампочек приходится использовать свечи, передает телеканал Almaty.tv.

Село Жаналык расположено в Талгарском районе Алматинской области. Входит в состав Кайнарского сельского округа. Население здесь составляет чуть больше тысячи человек.

Жители микрорайона Нурай села Жаналык жалуются на проблемы с питьевой водой и отоплением. Также, по их словам, здесь нет школы и даже медпункта. Но самая большая забота сельчан – перебои с электричеством.

Село Жаналык на карте. Скриншот: Google Maps

Люди говорят, что не раз обивали порог местной администрации. От безысходности им даже пришлось перекрыть дорогу.

"Постоянно отключается свет. Ветер в этой местности очень сильный. Падают столбы, обрываются линии", – рассказала одна из местных жительниц.

Cейчас в поселке установлено всего два трансформатора, один из которых не работает. При этом ветхие деревянные столбы и вовсе могут упасть в любой момент, сетуют жители.

"Народ уже очень устал. С водой проблемы, света нет. Как детям в таких условиях заниматься? Нам, женщинам, как быть по хозяйству? Что нам остается еще делать, как не злиться?" – возмутилась еще одна жительница села Жаналык.

Еще одна проблема на которую жалуются местные – отсутствие школы. Ближайшее учреждение находится в 5 километрах, а идти по такой дороге, да еще и без света для школьников не безопасно.

"Качество дорог ужасное! Очень тяжело водить детей до школы. Что происходит со светом – это же отдельная история. Из-за перебоев ломается техника, а с детьми как домашние задания выполнять?" – заявила другая женщина.

По словам представителей власти, проблемы будут решены с подключением второго трансформатора.

"Как только подключим второй трансформатор, вопрос со светом будет закрыт. Из-за того, что трансформатор далеко расположен, силы тока не хватает, подключим второй", – пообещал аким Кайнарского сельского округа Нурболат Манабаев.

Аким заверил, что в течение месяца вопрос с перебоями света будет решен и село полностью обеспечат электричеством. Тем не менее по поводу школы глава местной администрации ответил, что пока строительство учебного заведения не планируется.

Отметим, что в казахстанских школах в последнее время наблюдается нехватка учебных мест. По словам министра просвещения Асхата Аймагамбетова, дефицит мест в школах в ближайшие четыре года может достичь 1 млн 200 тысяч, если не принять срочных мер. Его слова приводит телеканал "Хабар 24".

При этом Аймагамбетов отметил, уже сейчас существующий дефицит превышает 250 тысяч мест.

Добавим, что в декабре 2018 года в Жаналыке состоялось торжественное открытие музея в честь "Жертв политических репрессий в Казахстане". Сам же по себе Мемориальный комплекс Жаналык – это место захоронения людей, подвергшихся политическим репрессиям в 30-40 годах прошлого века.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995146-s-vodoy-problemy-sveta-net-na-pereboi-zhaluyutsya-selchane-v-almatinskoy-oblasti-video/