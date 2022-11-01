До +19 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Осень в мегаполисе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Теплая погода без осадков ожидается в первый день ноября в крупнейших городах Казахстана. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане сегодня также ожидается сухая погода, воздух прогреется до +5...+7 градусов. Однако жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, сегодня термометры покажут от +17 до +19 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Отметим, что я ряде регионов сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за снега, дождя и гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995128-do-19-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/