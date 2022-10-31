Некачественную питьевую воду выявили в некоторых районах Астаны

Стакан воды. Иллюстративное фото: pixabay.com

В некоторых районах казахстанской столицы выявили некачественную питьевую воду, сообщается в официальном Facebook-аккаунте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.

Как отметили в ведомстве, департаментом на постоянной основе проводится мониторинг качества питьевой воды подаваемой населению.

За девять месяцев текущего года из контрольных точек на санитарно-химические показатели исследовали 342 пробы питьевой воды, из них не соответствуют требованиям:

8 проб воды из водоразборных колонок (по мутности и цветности);

19 проб из скважин жилых массивов Интернациональный и Мичурина (по жесткости, сухому остатку, марганцу, сульфатам и азоту нитратов).

Кроме того, на микробиологические показатели отобрали 363 пробы воды, из них не соответствовали требованиям три пробы воды из водоразборных колонок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995108-nekachestvennuyu-pitevuyu-vodu-vyyavili-v-nekotoryh-rayonah-astany/