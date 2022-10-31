Некачественную питьевую воду выявили в некоторых районах Астаны
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В некоторых районах казахстанской столицы выявили некачественную питьевую воду, сообщается в официальном Facebook-аккаунте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.
Как отметили в ведомстве, департаментом на постоянной основе проводится мониторинг качества питьевой воды подаваемой населению.
За девять месяцев текущего года из контрольных точек на санитарно-химические показатели исследовали 342 пробы питьевой воды, из них не соответствуют требованиям:
- 8 проб воды из водоразборных колонок (по мутности и цветности);
- 19 проб из скважин жилых массивов Интернациональный и Мичурина (по жесткости, сухому остатку, марганцу, сульфатам и азоту нитратов).
Кроме того, на микробиологические показатели отобрали 363 пробы воды, из них не соответствовали требованиям три пробы воды из водоразборных колонок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995108-nekachestvennuyu-pitevuyu-vodu-vyyavili-v-nekotoryh-rayonah-astany/