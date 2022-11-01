"Операция поможет дочери понимать мир": многодетной семье из Атырау требуется 4 млн тенге

Дарина с мамой. Фото: из личного архива

Многодетная семья из Атырау с радостью ждала рождения младшей дочери Дарины - своего пятого ребенка. Но счастье рождения малышки омрачилось проблемами, которые выявились в первые же минуты - девочка родилась с двойным тугим обвитием пуповины, она не заплакала, как все дети, передает корреспондент NUR.KZ.

Как вспоминает мама Гульмира Калаулиева, у дочери было кислородное голодание головного мозга, из-за чего новорожденную сразу забрали в реанимацию. На МРТ врачи обнаружили участки поражения, атрофию, постгипоксические изменения.

"Мы с самого ее рож­дения проходим реабилитацию, массаж, ЛФК, прошли два курса лечения в Ташкенте. Но результатов нет. Дарина не понимает обращенную речь, не говорит. Невропатологи поставили диагнозы "сенсомоторная алалия", "атипичный аутизм", "ЗПРР".

Мы долго искали для Дарины лечение. В клинике Тбилиси проводят трансплантацию стволовых клеток. Отличие их клиники от других в том, что специалисты проводят трансплантацию собственных клеток. Они не подсаживают донорские стволовые клетки, так как никто не знает, как на них отреагирует организм ребенка", - говорит Гульмира.

По ее словам, операция будет состоять из двух этапов - забор стволовых клеток у ребенка и введение их обратно Дарине. Врачи обещают, говорит мама, что в интеллектуальном и физическом развитии после операции будет положительная динамика.

"После операции необходима реабилитация, активные занятия АВА-терапией, сенсорной интеграцией, занятия с педагогами. Операция стоит больших денег, которых у нас нет. Нам нужно 7 089 494 тенге.

Я - домохозяйка, супруг работает в службе такси. Помогите, пожалуйста, нашей дочери. Мир не без добрых людей. Мы верим, что эта операция подарит Дарине возможность понимать этот мир и говорить", - заключила мать.

На сегодняшний день удалось собрать 3 172 000 тенге. Необходимо собрать еще почти 4 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi:​ 4400 4301 7318 5023

Halyk bank: 4444 8232 2522 2596

Тел.: +7 7013275050

Instagram: @help_darinagalimzhanova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995053-operatsiya-pomozhet-docheri-ponimat-mir-mnogodetnoy-seme-iz-atyrau-trebuetsya-4-mln-tenge/